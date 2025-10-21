Değirmenlik ağıllar bölgesinde bir şahsa ait ağıl içerisinde bulunan eve, kimliği tespit edilemeyen şahıs ya da şahıslar tarafından tabancayla iki el ateş edildi.

Polis basın bültenine göre, dün saat 01.45’te meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı.

- Kendisini uyaran şahsa kafa attı

Lefkoşa’da bir apartmana ait otopark alanında 164 mlgr alkollü içki tesiri altında olan D.C.(E-33), gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran L.İ’nin (E-58) yüzüne kafa atarak burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Yürütülen soruşturmada D.C. tutuklandı.

- İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde, polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.