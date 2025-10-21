(Kamalı Haber)- Güney Kıbrıs’ın Potamya bölgesinde yaşanan olayda, Rum polis aracına çarparak kuzeye kaçtığı iddia edilen şahsın Semen Çoban yeniden mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı. Özel soruşturma biriminde görevli polis memuru Emin Günal mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının 17 Ekim 2025 tarihinde Akıncılar bölgesinde Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Güney Kıbrıs’ın Potamya bölgesine geçtiğini söyledi. Polis, zanlının ifadesinde köpeğini gezdirirken yanlışlıkla sınırı ihlal ettiğini iddia ettiğini belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.