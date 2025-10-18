(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen 'Kanunuz Uyuşturucu Madde (Kokain) İthal ve Tasarruf' suçlarından tutuklanan zanlı Lev Arutinıan mahkekemeye çıkarıldı.

Polis memuru Celal Durukan mahkemeye olguları aktardı. Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin 17.10.2025 tarihinde saat 09:15’te Haspolat-Taşkent Anayolu'nda gerçekleştirdiği operasyonda Güney Kıbrıs'ta sakin Lev Arutinıan'ın kullanımında bulunan PKE 660 plakalı aracın arandığını söyledi.Polis,yapılan aramada zanlının tasarrufunda yaklaşık 120 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının sorgusunda uyuşturucuyu kuzeyde satıp para kazanmak için ithal ettiğini söylediğini kaydetti. Soruşturmanın yeni başladığını,ele geçirilen maddelerin analize gönderilecegini,alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis,zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç seren bensen, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.