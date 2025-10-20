(Kamalı Haber) - Alayköy’de meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ziraat ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan zanlılar Berkay Ali Yavuz ve Hüseyin Getirmez yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Celal Durukan olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlılar Berkay Ali Yavuz ve Hüseyin Getirmez’in 10 Ekim 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Alayköy adresinde ikametgahlarında mahkeme emri ile ve huzurlarında yapılan aramada tasarruflarında yaklaşık 300 miligram ağırlığında hintkeneviri içerisinde tütün ile karışık 300 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, iki ayrı siyah renk saksı içerisinde ekili vaziyette yaklaşık 20 santim ve 30 santim boylarında 4 gram 600 miligrama tekabül eden iki kök hintkeneviri bitkileri bulunarak emare alındığını ve zanlıların suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis memuru, zanlıların mesele ile ilgili olarak yapmış oldukları beyanlarda tasarruflarında bulunan maddeleri 7 Ekim tarihinde aldıkları, ziraatını yaptıkları bitkiyi ise Temmuz 2025 ayı içerisinde ektikleri ve bakımını yaptıklarını itiraf ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların aleyhlerine getirilen davaları kabul ettiğini belirtti. Polis, zanlı Berkay Ali Yavuz’un KKTC, Hüseyin Getirmez’in ise hem KKTC hem de İngiliz vatandaşı olduğunu söyledi. Polis, Hüseyin Getirmez’in İskele’de meydana gelen uyuşturucu alma ve tasarruf suçlarından 21 Şubat 2025’te teminata bağlandığını ve dosyasının askıda olduğunu belirtti. Polis, Getirmez’in daha önce İngiltere’de yaşadığını, serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceğini söyledi. Polis, zanlı Getirmez’in tutuklu, Yavuz’un ise teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı Getirmez’in 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Yargıç, zanlı Yavuz’un yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 600’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.