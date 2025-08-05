Ülkede çeşitli suçlardan dolayı üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da A.T. (E-40) kendisine ait olmadığını bildiği halde Ortaköy’de bulunan bir daireyi, 8 Temmuz 2025 tarihinde borçlarına karşılık olarak başka bir şahsa satmak amacıyla sahte beyanla kendi adına satış için yetkili olabileceği sahte bir vekaletname hazırlayarak, tedavüle sürdü.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında A.T. tutuklandı.

- Çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde dün sabah saat 05.00 sıralarında, İ.B.G. (K-26) alkollü içki tesiri altında olduğu sırada makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

- İzinsiz ikamet eden şahıs tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Soruşturmalar devam ediyor.