İskele Boğaz’da, dün, polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde kontrol maksatlı durdurulan R.A’nın (K-36) kullanımındaki araçta, gümrüğe beyan edilmemiş muhtelif markalarda tüp bebek tedavisinde kullanılan toplam 13 paket hap ve 29 adet ilaç ampulü bulundu.

Polis basın bültenine göre, meseleyle ilgili söz konusu şahıs tutuklandı.

- Gazimağusa hırsızlık

Gazimağusa’da 1-7 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen “ev/bina açma ve hırsızlık” meseleleriyle ilgili bir inşaat şirketine ait şantiyede muhafaza edilen iki adet jeneratörün C.Z.(E-36) ve Ç.Ö. (E-36) tarafından, ayrıca Korkuteli’nde bir bahçe içerisinde ambar olarak kullanılan binada muhafaza edilen muhtelif hırdavat malzemeleri, elektrikli el aletleri, traktör parçaları ve tamir aletlerinin C.Z.(E-36) tarafından çalındığı, Y.M’nin (E-20) ise olayla bağlantılı olduğu tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

- Burun kemiğini kırdı

Lefkoşa’da, dün, iş konusunda aralarında yaşanan tartışma sonucu İ.H.(E-28), M.A’nın (E-29) sol bacağına tekme atıp ciddi şekilde darp etti, M.A. ise İ.H’nin burnuna yumruk vurarak ciddi şekilde darp edip, burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. İ.H. aleyhinde yasal işlem başlatılırken, M.A. ise tutuklandı.

- Güzelyurt’ta kavga

Güzelyurt’ta, dün, aralarında yaşanan tartışma sonucu O.A.(E-49), A.A.(E-47), Ö.A.(E-23) ve Y.A.(E-22) bir taraf olup, Y.A. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu ahşap sopa ile diğer taraf olan M.A.P’nin (E-53) başına vurması üzerine, diğer taraf olan M.A.P., B.P.(E-49) ve E.P.(E-58) ile birbirlerinin vücutlarına vurarak kavga edip, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

- İzinsiz alkollü içki satan iş yeri işletmecisine yasal işlem

Gönyeli’de, dün, polis tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde, alkollü içki satışı yapılan bir işyerinde yapılan denetimde, işletmenin geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, muhtelif markalardaki alkollü içkiyi tasarruf edip satışa sunduğu tespit edildi. Bahse konu işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- Aracında plastik sopa bulunduran kişiye yasal işlem

Lefkoşa’da Surlariçi’nde, dün, polis tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde İ.D’nin (E-25) kullanımındaki araçta yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda plastik sopa bulundurup taşıdığı tespit edildi. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- İkamet izinsiz altı kişi tutuklandı

Ülke genelinde, dün, polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen altı kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.