ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

09.09.2024 tarihinde, Karaoğlanoğlu’nda deniz içerisinde bulunduğu sırada boğulma tehlikesi geçirmesi sonucu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak 10.09.2024 tarihinde yaşamını yitiren kadın şahsın, Karaoğlanoğlu’nda sakin Atiye VUDALI (K-80) olduğu tespit edilmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “suda boğulma ve gelişen komplikasyonlar” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KAVGA, RAHATSIZLIK VE KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

11.09.2024 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Girne’de, aralarında yaşanan tartışma sonucu M.S.(E-25) ve S.M.T.(E-23) bir taraf olup, diğer taraf olan B.T.M.(E-26) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine gelişigüzel vurmak suretiyle kavga edip, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle de çevreye rahatsızlık vermişlerdir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, yapılan muhaceret kontrollerinde ise ayrıca, B.T.M.’nin ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

11.09.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda faaliyet gösteren bir işyerinde meydana gelen yangın sonucu, altı adet trapez saç ve toplam 13 adet çit ağaç yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 11.09.2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa’da Abdi İpekçi Caddesi üzerinde, Omar Ali Omar ALTABANI (E-22) yönetimindeki ZRM 274 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan RHA 3842 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan ZRM 274 plakalı araçtaki yolcu Mohamed Almahdı A. ALDWEB, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. ZRM 274 plakalı araç sürücüsü Omar Ali Omar ALTABANI, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 12.09.2024 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, İskele-Ercan Anayolu üzerinde, Şengül ADAYEL (K-77) yönetimindeki RM 886 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Akova Köyü yakınlarındaki akaryakıt istasyonu önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkmış ve ağaca çarptıktan sonra takla atıp tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Şengül ADAYEL, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.





ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 360 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ

11.09.2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,166 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 360 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 36 araç ise trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

118’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

27’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

30’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

5’i sigortasız araç kullanmak,

5’i 5000 kg. ve üzerindeki kamyonların G/ne-L/şa Anayolu Kullanması

155’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.