Akdoğan’da bir şahsın evinin garajında muhafaza edilen elektrikli el aletleri, bahçe ve tamir aletlerini çalmakla suçlanan zanlı İ.D ile hırsızlık malını satın alan zanlı F.B, tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 30 Kasım’da meydana gelen olayda bir şahsa ait evin ön kısmında bulunan garajın kapısı açılarak içeri girildi. Garajda muhafaza edilen muhtelif elektrikli el aletleri, bahçe ve tamir aletleri kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen İ.D. (E-28) tespit edilerek tutuklandı.

Ayrıca soruşturma kapsamında Gazimağusa’da, İ.D’nin çalmış olduğu aletler arasında bulunan kaynak makinesi, izmirillo ve tilki kuyruğu testereyi ise, hırsızlık olduğunu bildiği halde satın aldığı tespit edilen F.B de (E-43) tutuklandı.

- Çevreye rahatsızlık veren alkollü kişi tutuklandı

Lefkoşa’da 316 miligram alkollü olan M.Y.K. (E-20), kamuya açık yerde bağırarak çevreye rahatsızlık vermekten tutuklandı.

- İzinsiz ikamet eden beş kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen beş kişi tutuklandı.

- 18 yaşından küçük bir şahsa sigara satan market işletmecisine yasal işlem

Lefke’de, önceki gün, bir markette 18 yaşından küçük bir şahsa sigara satıldığı tespit edildi. Bahse konu market işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.