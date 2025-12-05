Karşıyaka’da dün gece meydana gelen trafik kazasında biri çocuk, dört kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, sürücü Mehmet Kurt (E-55) yönetimindeki LJ 092 plakalı araçla Güzelyalı Caddesi’nde dikkatsiz seyrettiği sırada, viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç toprak bankete çarptıktan sonra takla atıp durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Tülay Kurt (K-46), Muzaffet Kurt (E-18) ve Hiranur Kurt (K-9), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Araç sürücüsü Mehmet Kurt tedavisinin ardından taburcu olurken, Muzaffer Kurt Ortopedi Servisi’ne kaldırıldı. Tülay Kurt, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne, Hiranur Kurt ise Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ne sevk edilerek gözetim altın