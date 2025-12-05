Kıbrıs Platformu ile Altınordu Belediyesi tarafından organize edilen program kapsamında, Ordu’dan 52 kişilik gazi ve şehit yakını 8–11 Aralık tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret edecek.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, “5. Kıbrıs Barış Harekâtı Muharebe Alanları Programı” çerçevesinde KKTC’ye gelecek heyet; Dr. Fazıl Küçük Anıtı, Rauf Denktaş Anıtı, Çıkarma Plajı, Müze Gemi, Gazi Tank Anıtı, Atak Tepe, Keskinsırt, Karaoğlanoğlu ve Boğaz şehitlikleri ile Muratağa–Sandallar–Atlılar Şehitlikleri, Komuta Karargâh Müzesi, Gazimağusa ve Kapalı Maraş’ı ziyaret edecek.

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe’nin liderlik edeceği kafilede, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan Ordulu gaziler ile Şehit Muhabere Astsubay Başçavuş Bayram Gümüş’ün ailesi yer alıyor.

Açıklamada, ziyaret sürecinin gazilerin anıları ve sahadaki tanıklıklarıyla birlikte 30 dakikalık bir belgesel filmle kayıt altına alınacağı da belirtildi.

-“52 yıl sonra aynı coğrafyada buluşma”

Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş, Harekât’a katılan 580 Ordulu askerden 6’sının şehit düştüğünü, 574’ünün gazi olarak yurda döndüğünü kaydetti.

Taş, “Geçen yarım asra rağmen vefa ateşi yüreklerimizde dinmemiştir. Harekât’ın 52. yılı arifesinde KKTC’ye intikal edecek bu kafile; barış için savaşan kahramanlarımızın izini aynı destan coğrafyasında şükran, minnet ve dualarla yeniden buluşturacaktır.” dedi.