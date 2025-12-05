Gıda denetimlerinde, biber numunelerinin üçünde limit üstü bitki koruma ürünü, bir ıspanak numunesinde de tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Bakanlığı, 28 Kasım- 4 Aralık arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numunelerin analiz sonuçlarını açıkladı. Devlet Laboratuvarında yapılan analizlerin sonuçları, Avrupa Birliğinde Kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesine göre değerlendiriliyor.

Yapılan değerlendirme sonuçlarına göre, ithal ürünlerden alınan 30 numunenin 30’u temiz çıktı. Yerli Ürünlerden alınan 23 numunenin 3'ünde limit üstü bitki koruma ürünü, 1'inde de tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandı.

Tatlısu köyü sakini Adem Çil’e ait yeşil çarli biber, sarı çarli biber ve yeşil acı biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu, Ozanköy sakini Serpil Bayur’a ait ıspanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.