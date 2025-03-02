ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM GELİŞME)

01.03.2025 tarihinde, Lefkoşa’da ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hüseyin ÇANÇİ (E-63)’nin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

01.03.2025 tarihinde, saat 18.45 sıralarında, Lefkoşa'da Mimar Mehmet Vahip Caddesi üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, A.H.(E-21) kullanımında bulunan ve M.K.(E-24)'ın yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada; yaklaşık 50 Gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 15 Gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi akabinde de A.H’nin ikametgahında yapılan aramda ise uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 16 adet hap ile yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

01-02.03.2025 tarihlerinde, Lefkoşa’da M.Ü.(E-30), 269 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu eğlence mekanı içerisinde, Girne’de Füze Sokak üzerinde, N.K.(E-26) (nefes örneği vermeyi reddetti) sarhoş bir vaziyette makul mazeretleri olmaksızın, Gazimağusa’da Akyar Sınır Kapısı’nda K.B.(E-53) ise 183 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada kimlik veya seyahat belgeleri yanında olmadığı için GKRY Bölgesine geçiş yapabilmesi için kendisine işlem yapılmadığı gerekçesi ile yüksek sesle bağırıp çağırıp suretiyle rahatsızlık yapmışlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

01.03.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

EV YANGINI

1. 02.03.2025 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Mormenekşe'de, Şehit Derviş Gülenoğlu Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın yatak odası içerisinde, çalışır durumdaki derin dondurucunun muhtemelen motor bölümündeki kabloların aşırı ısınması ve kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu derin dondurucu yanarak, ikametgahın yatak odası, salon ve mutfak odaları ise islenmek suretiyle hasar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

2. 02.03.2025 tarihinde, saat 05.00 sıralarında, Alemdağ’da Gül Sokak üzerinde bulunan bir şahsa ait ikametgahta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın neticesinde bahse konu ikametgah ve içerisinde bulunan eşyalara yanarak hasar görmüştür.

Yangın, ikametgah sakinleri ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülmüş olup, yangın söndürme sırasında vücutlarının muhtelif yerlerinde yanıklar oluşan ikametgah sakini iki kişi kendi imkanları ile gittikleri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından Acil Serviste müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 01.03.2025 tarihinde, saat 15.10 sıralarında, Lefkoşa’da Yakındoğu Üniversitesi yerleşke alanı içerisindeki isimsiz yol üzerinde, Ali Mert KURT (E-20), yönetimindeki HE 491 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan kapalı havuz önlerindeki çembere süratli bir şekilde girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak o esnada kaldırım üzerinde yaya olarak yürümekte Rana Gül DORU (K-19)’ya çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce ilerleyen HE 491 plakalı salon araç yol dışında bulunan ağaca sağ yan kısmı ile çarpıp durmuştur.

Kazada yaralanan yaya Rana Gül DORU, kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından sağ ayağında kırık ve iç kanama teşhisi ile Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Ali Mert KURT tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 02.03.2025 tarihinde, saat 02.30 sıralarında, Gazimağusa- İskele Anayolu üzerinde İnanç İLGÜN (K-41), 336 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RY 123 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Salamis Çemberine geldiğinde çembere dikkatsiz bir şekilde giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırım taşına çarpıp kaldırım üzerine çıkarak durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kaza yapan İnanç İLGÜN tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

3. 01.03.2025 tarihinde, saat 15:40 sıralarında, Geçitköy’de Şht Allahverdi Kılıç Caddesi üzerinde, Mehmet Nur AKŞİMŞEK (E-27) yönetimindeki VT 740 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralan araçta yolcu olarak bulunan Halil ULUCA (E-27), kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Girne Dr. Suat Günsel Hastanesine sevk edilerek omuriliğinde kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 358 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ

01.03.2025 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,038 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 358 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 araç sürücüsü tutuklandı, 42 araç ise trafikten men edildi.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

153’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

20’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

27’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

14’si muayenesiz araç kullanmak,

6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

4’ü sigortasız araç kullanmak,

2’si koruyucu başlıklsız araç kullanmak,

2’si sürüş ehliyetiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

1’i 5000 kg ve üzerindeki kamyonların Girne - Lefkoşa Anayolunu kullanması ve

1’i A İşletme izinsiz araç kullanmak,

1’ü trafik levha ve işaretlerine riayet etmemek ve

112’si diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.