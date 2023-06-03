Gazimağusa’da, bugün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından D.K.(E-42)’nin üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada, sentetik cannabinod türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 7 adet kağıt parçası, yaklaşık 1,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet makas bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.
Ani rahatsızlık sonucu ölüm
Gönyeli’de bugün kalmakta olduğu otelde geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu 53 yaşındaki
Ömer Faruk Borahan yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.
-Otopsi sonucu
Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahın anahtarını kaybettiği gerekçesiyle, beşinci kattaki dairesine giriş yapmak maksadıyla koridor boşluğundaki pencereden dairesinin balkonuna geçmeye çalışırken beşinci kattan yere düşen Plangji Yilyov Balkum (E-30)’un ölüm sebebinin “yüksekten düşmeye bağlı olarak, kafa kemikleri kırıkları beyin doku yaralanması iç organ yaralanmaları ve iç kanama” olduğu, otopside tespit edildi.
-Vahim zarar ve ciddi darp
Gazimağusa’da 31 Mayıs’ta isminin baş harfleri M.C.K.(E-34) olan bir kişi, Abdulrahman Abojmeı’nin yüzüne kafa atarak burun kemiği kırdığı gerekçesiyle tutuklandı.
-Kumarhanede bulunmak ve bulunmasına müsaade etmek
Girne’de bölgesinde dün kumarhanelerde polis tarafından yapılan denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi tespit edildi. Behse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
-Hayvan refah yasasına aykırı hareket
Haspolat’ta bulunan bir binada horoz dövüştürmek maksadıyla toplanan 48 kişinin tespit edildiği, hayvan refah yasasına aykırı harekette bulundukları gerekçesiyle bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldığı kaydedildi. Binada güreş horozu dövüştürmek için kurulmuş dövüş ringleri de tespit edildi.