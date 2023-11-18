Sahte Bulgaristan pasaportuyla KKTC’ye geçen şahıs Beyarmudu kara geçiş kapısından güneye geçmek isterken tutuklandı

Lefkoşa’da Metehan giriş kapısından sahte Bulgaristan kimlik kartıyla KKTC’ye geçen ve ayni gün Beyarmudu kara geçiş kapısından Güney Kıbrıs Rum Yönetimine geçmeye çalışan K.S.(K-41) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, olay dün meydana geldi.

-Lapta’da kanunsuz hava tabancası ve patlayıcı madde bulundu…1 kişi tutuklandı

Lapta’da E.A.’nın (E-42) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada; bir hava tabancası, üzerine gaz tüpü takılı bir hava tabancası şarjörü, iki hava tüfeği dürbünü, 5 hava tabancası tüpü, 750 hava tabancası mermisi ve 53 sivri uçlu hava tüfeği saçması bulunarak emare olarak alındı.

Dün meydana gelen olay ardından bahse konu şahıs tutuklandı.

-Girne’de kavga…1 kişi yaralandı

Girne'de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Dün saat 09.00 sıralarında aralarında yaşanan tartışma sonucu A.S.(E-22), Y.S.(E-58) ve E.B.’nin (E-37) M.K.Ö.(E-27) ve O.A. (E-45) kavga ederek, birbirlerine gelişi güzel vurdu.

A.S’nin, M.K.Ö’yü üzerine doğru çekerek yere düşürmesi sonucu ise M.K.Ö’nün dirsek kemiği kırıldı.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Girne’de kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Girne’de faaliyet gösteren iki kumarhanede Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından dün yapılan kontrollerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 7 kişi tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

-KKTC’DE ikamet izinsiz kalan 7 kişi tutuklandı

Öte yandan dün ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen toplam 7 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.