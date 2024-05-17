Hırsızlık olayında zanlı olarak görülen Y.Y.(E-48), Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada tespit edilerek, tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 3-4 Nisan tarihlerinde Gazimağusa’da bir şahsa ait evden 700 ABD doları çalınmasına ilişkin olayda zanlı olarak aranan şahsın dün ülkeye giriş yapmaya çalıştığı kaydedildi.

Soruşturma devam ediyor.

- İzinsiz balık avlayanlara para cezası

Tekne ile kanunsuz olarak balık avladıkları tespit edilen 3 kişiye idari para cezası kesildi.

Polisten yapılan açıklamada, C.Ö.(E-71), Ş.R.(E-63) ve M.E.(E-61)’nin yetkili makamlardan alınmış izinleri olmadığı halde dün saat 09.00 sıralarında Balalan Balıkçı Barınağı’nın kuzeyinde, kıyıdan 2 km içeride balık avladığı bildirildi.

Şahısların her birine 5517,40 TL ceza kesildiği, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

- Kayıtsız şekilde hayvan kesen şahsa 55 bin TL para cezası kesildi

Büyükbaş hayvanı kayıtsız şekilde kesen şahsa Veteriner Dairesi tarafından 55 bin 174 TL idari para cezası kesildi.

Polis Basın Subaylığı açıklamasında, çarşamba günü saat 20.00 sıralarında Yeşilyurt Ağıllar bölgesinde, Z.G.(E-56)’ye ait ağılda polis tarafından yapılan kontrolde, şahsın kayıtsız kesim yaptığı tespit edildiği, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

- İzinsiz ikamet ettiği tespit edilen 3 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimlerde ülkede ikamet izni olmayan 3 kişinin tespit edildiği duyuruldu.

Polisten yapılan açıklamada, şahısların tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.