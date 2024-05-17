Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa-Surlariçi’nde faaliyet gösteren Rauf Denktaş Üniversitesinde sahte öğrenci belgesi düzenlenmesiyle ilgili tutuklanan öğrenci işlerinde asistan olarak görev yapan Kristina Uvarova ile aynı okulda öğrenci işlerinde çalışan İkechukuwu Augitune Onyeusi bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Emine Çıkan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 8 Mayıs 2024 tarihinde Lefkoşa-Surlariçi’nde faaliyet gösteren Rauf Denktaş Üniversitesinde öğrenci işlerinde asistan olarak görev yapan Kristina Uvarova’nın aynı okulda öğrenci işlerinde çalışan İkechukuwu Augitune Onyeusi’nin isteği üzerine yine aynı okulda eğitim gören Fadziso Rebecca Mokavo isimli öğrenci adına sahte öğrenci belgesi düzenlediklerini söyledi. Polis, diğer iki zanlının 15 Mayıs tarihinde soruşturma kapsamında tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıs olduğunu belirterek, zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 5 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.