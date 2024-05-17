Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da A.Y.’ye adına kayıtlı ancak E.O isimi kadının kullanımında bulunan aracının yakılmasıyla ilgili tutuklanan Hüseyin Eger ile Cuma Eger bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Tuğçe Sarıca mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 13 Mayıs 2024 tarihinde, saat 03.00 sıralarında Çağlayan’da

A.Y.’ye ait park halinde bulunan RF 427 plakalı, 2013 model mavi renk, Volkswagen Polo marka aracın üzerine henüz türü tespit edilemeyen yanıcı madde dökülerek ateşe verilmek suretiyle kundaklandığını söyledi. Polis, çevre güvenlik kameralarının incelendiğini, 2 erkek şahsın aracı ateşe verirken görüldüğünü belirtti. Polis, olay esnasında giyilen kıyafetler ve şahısların eşkâlleriyle uyuşan zanlıların şüpheli görülerek, 15 Mayıs tarihinde tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, Hüseyin Eger’in ikametgahında yapılan aramada olay mahalline gelen ve kamera görüntülerinde tespit edilen kişilerin giymiş olduğu giysilerin tespit edilerek emare olarak alındığını anlattı. Polis, kıyafetlerin analize gönderildiğini, ayrıca zanlıların gidiş-geliş istikametlerinin belirlenerek, kamera görüntüsü tespit ettiklerini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, halen daha incelenmesi kameralar ile alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis, zanlıların 5 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polis, savcı Behrat Mavioğlu’nun sorusu üzerine aracın A.Y.’ye ait olduğunu ancak E.O.’nun kullanımında bulunduğunu, zanlı Hüseyin Eger’in eşi ile E.O. isimli kadının aralarında husumet olduğu bilgisini aldıklarını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.