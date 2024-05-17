Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Küçük Kaymaklı Lefkoşa'da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Zanlı Joshua Uchendu Enyindah bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Kermeoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 9 Mayıs 2024 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi'nde görevli bir polis ekibi tarafından Küçük Kaymaklı Lefkoşa'da sakin zanlı Joshua Uchendu Enyindah’ın ikametgahında huzurunda mahkeme emri ile 13:45- 14:15 saatleri arasında yapılan aramada; yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının suçüstü hali tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 8 Mayıs 2024 tarihinde bir şahıstan 200 euroya aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının ifade verip suçlarını kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlının ülkede öğrenci izni ile bulunduğunu belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 120 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.