Gazimağusa’da, Halil Özer (E-68) isimli şahıs evinde aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bültenine göre, soruşturma devam ediyor.

-Yasal sınırın üzerinde av kuşu vuranlara para cezası

Polis, T.L.(E-23), D.D.(E-18) ve S.K.’nin (E-44), ilgili yasada belirtilen “bir av günü içinde avlanabilecek yasal sınır (15 adet fassa kuşu)” üzerinde avlamış oldukları av kuşlarının (fassa) fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşarak, “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasasına” aykırı harekette bulunduklarını tespit etti. Bahse konu şahıslara idari para cezası kesilirken, soruşturma devam ediyor.

-İkamet izinsiz 4 kişiye yasal işlem

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucu, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-İskele’de kumarhanede 8 kişi tespit edildi

İskele bölgesinde faaliyet gösteren kumarhanelerde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 8 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-İncirli’de yangın

İncirli’de dün henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık dört dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar ve dört adet muhtelif meyve ağacı yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.