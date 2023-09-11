Ercan Havalimanı’nda, KKTC’den çıkış yapmak isteyen A.M.’ye (E-26) ait valizde yapılan kontrolde, bir adet tabanca şarjörü ve içerisinde takılı 15 adet canlı tabanca mermisi tespit edilerek, emare olarak alındı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Güvercinlik’te ciddi darp

Güvercinlik’te, aralarında yaşanan tartışma sonucu Ö.A.(E-54), eşi G.K.’nin (K-54) vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, kaburga kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de hırsızlık

Girne Limanından gemi ile KKTC’ye getirilen bir şirkete ait 26 bin 840 kilogram ağırlığındaki susamın gümrük bedeli olan 29 bin 473,08 TL paranın ödenmesine rağmen, söz konusu susam alıcı şirkete teslim edilmeyerek çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen E.H. (E-54) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Hamitköy’de kanunsuz avlanma

Ülke genelinde polis tarafından yapılan avcı kontrolleri sonucu; iki kişinin avlanma ruhsatları olmadığı halde, Hamitköy bölgesinde ava açık bölgede kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

-İskele-Gazimağusa anayolunda trafik kazası

İskele-Gazimağusa anayolunda, Ömer Sarığoğlu (E-60), yönetimindeki bisiklet ile yolun solundaki banket içerisinde Ötüken çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu bisikletinin hakimiyetini kaybederek sol şerit içerisine doğru düştü.

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Ömer Sarığoğlu, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sağ kalça kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

-Tatlısu Geçitkale anayolunda kaza

Tatlısu-Geçitkale anayolu üzerinde, Cemil Yaramaz (E-29), 232 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki BZ 969 plakalı salon araç ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada Çınarlı yol kavşağı yakınlarına geldiğinde, dikkatsizliği ve mümkün mertebe yolun solunu tutmaması sonucu sonucu o esnada karşı istikametten gelen Burhan Boya (E-26) yönetimindeki RZ 183 plakalı salon araç ile yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan RZ 183 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Esra Betül Boya, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. BZ 969 plakalı araç sürücüsü Cemil Yaramaz ise tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.