Ercan Havalimanında, M.S.M.K. (E-31) ve S.M.A.A. (E-32)'nın tasarruflarındaki cep telefonlarında bulunan sahte olarak düzenlenmiş, üzerinde kendi bilgilerinin olduğu çalışma vizelerinin fotoğrafını görevli memura göstermek suretiyle tedavüle sürdükleri tespit edildi.

Polis Basın Bültenine göre, bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Girne’de uyuşturucu

Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu, O.Ç.’nin (E-29) üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada; yaklaşık 10 gr ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütücü, 1 adet banknot ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 4,970 Amerikan Doları ve 1,250 Stg para bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Gemikonağı’nda uyuşturucu meselesinde aranan şahıs tutuklandı

Gemikonağı’nda meydana gelen ve L.D.C.A.’nın (K-26) zanlı olarak tutuklandığı “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (hintkeneviri) Tasarrufu” meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen K.M. (E-24), Ercan Hava Limanından çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da hırsızlık

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir bet ofis içerisinde bir şahıs tarafında masa üzerinde unutulan cep telefonun çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.K.(E-24) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Akdeniz’de “İndigo Eko Kamp” isimli kamp alanı içerisine izinsiz girilerek, alandaki kamp çadırının çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen R.Ö.(E-17), A.Ş.(E-21), A.H.K.(E-20) ve Y.K.(E-21) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek

Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucu; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da gümrüksüz mal tasarrufu

Gazimağusa’da S.A.’ya (E-65) ait iş yerinde polis tarafından yapılan aramada, 20 kilo ceviz, 15 kilo fıstık, 10 kilo badem, 20 kilo kaju ve 1 kilo ayçiçeğini GKRY Bölgesinden KKTC’ye gümrüksüz olarak ithal ederek tasarruf ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.