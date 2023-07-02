Gönyeli’de kaldığı otel odasında aniden rahatsızlanan 30 yaşındaki Okan Tiryakı (E), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre olay dün saat 14.30 sırlarında meydana geldi.

-Lapta Huzur Evi’nde rahatsızlanan Mithat Ataşer kurtarılamadı

Öte yandan dün saat 15.00 sırlarında, Lapta Huzur Evi’nde rahatsızlanan Mithat Ataşer (E-81) kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

-Misafir olarak kaldığı evden hırsızlık yapan bir kişi tutuklandı

Karaağaç’da, H.B.’nin (K-35), misafir olarak bulunduğu ikametgahtan; muhtelif çarşaf, yastık kılıfı, kıyafet ve 10 yemek bıçağını çaldığı tespit edildi.

26-29 Haziran tarihleri arasında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklandı.

-Trafik denetimleri… 177 sürücü rapor edildi, 2 sürücü tutuklandı, 37 araç ise trafikten men edildi

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri bayram nedeniyle denetimlerine dün de devam etti.

Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında, 1400 araç kontrol edildi.

Kontroller sonucu; 128’i belirlenen hız sınırı üzerinde süratli, 31'i alkollü içki tesiri altında, 4’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 177 sürücü rapor edildi, 2 sürücü tutuklandı, 37 araç ise trafikten men edildi.

(TUĞ/ÖK)