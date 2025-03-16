28 araç trafikten men edildi, 2 sürücü tutuklandı

Girne’de trafik kontrolü için durdurulan araçta 15 gram Hint keneviri ele geçirildi

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik ekipleri, dünkü trafik denetimlerinde 2 bin 59 sürücüyü denetledi, çeşitli kural ihlallerinden 353’üne ceza yazdı.

Polis basın bültenine göre dünkü rutin trafik kontrolleri sırasında Girne'de kontrol maksatlı durdurulan bir araç sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine araçta yapılan aramada toplam 15 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak araç sürücüsü tutuklandı.

Trafik polislerinin denetimleri sırasında toplam 2 bin 59 araç sürücüsü kontrol edildi ve çeşitli trafik suçlarından toplam 353 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 28 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü ise tutuklandı.

Dün rapor edilen trafik suçları şöyle açıklandı:

“152 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 79 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 18 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 13 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5 muayenesiz araç kullanmak, 3 trafik ışıklarına uymamak, 2 trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2 sigortasız araç kullanmak, 1 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1 koruyu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 62 diğer trafik suçları.”