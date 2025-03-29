Gönyeli’de polis ekiplerinin şüpheli görüp yanına gittiği araçtan inerken bonzai türü uyuşturucuyu yutmaya çalışan G.T.C. (K-28) ve araç sürücüsü C.T. (E-52) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, olay bugün saat 15.00’te Gönyeli Belediye Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Söz konusu şahsın yutmaya çalıştığı madde emare olarak alınıp yapılan incelemede, yaklaşık bir gram ağırlığında sentetik cannabinoid (bonzai) türü uyuşturucu olduğu tespit edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.