Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bugün duyurulan yeni fiyat düzenlemesinin son 6 ayda döviz kurlarında meydana gelen artış ve Hayat Pahalılığına paralel yapıldığını açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, bugün 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak yeni fiyat düzenlemesinin duyurulması ardından kamuoyunda farklı algılar yaratılmaya çalışıldığı ifade edilerek, yeni fiyat düzenlemesi halkında kamuoyuna detaylı bilgi verildi.



-6 aydır tarifelerde fiyat değişikliğine gidilmedi

Kıb-Tek’in bir önceki tarife düzenlemesini 1 Ekim 2024 tarihinde yani 6 ay önce yaptığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Nizamnamesine göre 2 ayı geçmeyen sürelerde tarife düzenlemesi yapmak bir zorunluluktur. Buna rağmen kurumumuz vatandaşlarımızı gözeterek, 6 aydır yaşanan tüm döviz artışlarına ve Hayat Pahalılığına rağmen tarifelerde fiyat değişikliğine gitmemiştir.”

Kurumun temel giderleri olan altyapı geliştirme, teknik bakımlar ve yakıt giderlerinin döviz üzerinden yapıldığı anımsatılan açıklamada, “Son 6 ayda döviz kurlarında ortalama yüzde 12 oranında artış gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra Hayat Pahalılığı oranı da yaklaşık yüzde 12 olarak gerçekleşmiştir. Kurumumuzun yeni fiyat düzenlemesi de buna paralel olarak yüzde 11.66 oranında yapılmıştır.” denildi.

Yeni fiyat düzenlemesinin 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacağına dikkat çekilen açıklamada, Kıbrıs Türk halkının öz malı olan, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun halka kesintisiz hizmet verebilmesi ve yeni yatırımlar yapmasının, sürdürülebilir ekonomik bir yapıya sahip olabilmesi ile doğru orantılı olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teknik bakımlarımız aksamadan devam ediyor. Santrallerin çalışması için gerekli olan yakıt düzenli olarak tedarik ediliyor. Kurumun ihtiyacı olan malzemelerle ilgili stoklarımız sürekli şekilde güncelleniyor. Tüm bu yatırımların döviz cinsinden alımlarla gerçekleştiği göz önünde bulundurulacak olunursa, döviz kurlarındaki dalgalanmaların fiyat ayarlamalarına etkisinin kaçınılmaz olduğu görülecektir. Vatandaşlarımızın bu verileri değerlendirerek, bizi anlayışla karşılamasını rica ediyoruz.”