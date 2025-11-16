(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen Polisi Darp Görevinden Men, Sarhoşluk, İtale-i Lisan, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır ve Hareket suçlarından tutuklanan Emirhan Çarpar mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Burak Ateş olguları aktardı. Polis, 16.11.2025 tarihinde saat 00:43 raddelerinde Lefkoşa’da umumi bir yer olan Girne Caddesi üzerinde, Lefkoşa’da sakin zanlının nefesinde 65 mlg alkollü içki tesiri altında makul mazereti olmaksızın bağırıp çağırmak sureti ile rahatsızlık yaptıktan sonra elinde tutmuş olduğu bira şişesini yere vurup kırarak uygunsuz tavrı harekette bulunduğu esnada aynı cadde üzerinde görevli olan ve kendisini uyaran polisi memuruna hakaret ettiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanacağı esnada aynı polisi iterek polisi darp görevinden suçunu işlediğini açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.