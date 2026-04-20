Girne'de satın aldıkları gömleğe karşılık sahte 100 Amerikan doları para veren iki kişi tutuklandı. Söz konusu şahısların evinde yapılan aramada uyuşturucu da bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 2 bin 500 TL değerindeki gömleğe karşılık işletme sahibine sahte 100 Amerikan doları veren şahıslar, sahte paranın üstü olarak da bin 900 TL aldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada S.B.L.(K-43) ve T.B.(E-49) tutuklandı.

Öte yandan söz konusu şahısların evlerinde yapılan aramada bulunan yaklaşık 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde emare olarak alındı.

-Polis uyardı

Polis, tedavüle sürülen MK 96287540 A seri numaralı sahte 100 Amerikan doları nakit paradan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğu uyarısında bulundu.

Elinde belirtilen seri numaralı 100’lük Amerikan doları cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumlara dikkatli olma çağrısı yapan polis, şüpheli görünen kişilerin de en yakın karakola bildirilmesini istedi.