Tatar: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Polis Teşkilatı, en güvenilir kurumlarımızdan biridir”

Kuni: “Başarı hepimizin başarısıdır. Başarı varsa, hiç şüphesiz ki en tepeden en alta kadar görev yapan meslektaşlarımın katkısı büyük olmuştur”

Polis Örgütü’nün kuruluşunun 61’inci yıl dönümü ve 30 Haziran Polis Günü nedeniyle, dün akşam, Polis Genel Müdürlüğü’nde resepsiyon düzenlendi.

Etkinliğe; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekili ve bazı siyasi parti başkanları ile diğer askeri, polis ve sivil yetkililer katıldı.

Gecede, Polis Örgütü için hazırlanan tanıtım filminin gösterimi yapıldı.

Sanatçı Örge Volkan’ın da sahne aldığı gecede, Güvenlik Kuvvetleri Bando Komutanlığı Hafif Müzik Orkestrası ve Polis Genel Müdürlüğü Orkestrası (Polkestra) da müzik dinletisi sundu.

Gecede, ayrıca yaş haddinden dolayı bugün emekliye ayrılacak olan Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’ye hizmetlerinden dolayı Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü tarafından “Hizmet Anısı Şildi” takdim edildi.

- Tatar: “KKTC güçlenirken, polis teşkilatı da güçlenmekte”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, çok anlamlı bir gecede Polis Günü’nü birlikte kutladıklarını ifade etti.

Tatar, Polis Genel Müdürü Kuni’nin son görev günü olduğunu belirterek, bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluk diledi, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Terfi alan polis mensupları için düzenlenen törende yer alarak belgelerini birlikte takdim ettiğini anımsatan Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin polis teşkilatı, en güvenilir kurumlarımızdan biridir.” dedi.

Tatar, Polis Teşkilatı’nın İngiliz sömürge yönetiminden beri bu topraklarda halkın esenliği, barışı ve huzuru için fedakarca mücadele ettiği kaydetti.

Emekliye ayrılan ve bugün burada olmayan tüm eski polisleri yad eden Tatar, “Anavatan Türkiye’nin desteğiyle daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için var gücümüzle çalışmaktayız.” diye konuştu.

Polis Teşkilatı’nın her gün güçlenmekte olduğunu belirten Tatar, teşkilatın halkın refah ve mutluluk içinde yaşayabilmesi için her alanda mücadele verdiğini kaydetti.

Polis Teşkilatı’nın bu anlamlı görevi yürütürken büyük fedakarlıklar verdiğini ifade eden Tatar, böylesine bir Polis Teşkilatı’na sahip olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi, genç polislere seslendi.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güçlenirken, Polis Teşkilatı da güçlenmekte.” diyen Tatar, Polis Teşkilatı’nı geleceğe taşımak için yapılan çalışmalardan dolayı tebrik ederek, başarılar diledi.

- Kuni: “Kıbrıs Türk polisi, milli mücadele yıllarında Rum saldırılarına karşı mücahitlerle birlikte çarpıştı”

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni de, Kıbrıs’ta polis tarihinin Osmanlı İdaresi ile başladığını, İngiliz sömürge yönetimi, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti dönemi ile milli mücadele yıllarını takip ederek, günümüze kadar uzandığını kaydetti.

“1963 Aralık ayında, Kıbrıslı Rumların adayı Yunanistan’a ilhak etmek amacıyla başlattıkları tedhiş eylemleri neticesinde, Kıbrıslı Türkler, Rumlarla ilişkilerini kesmek zorunda kalmış ve kendi bölgelerine çekilmeye başlamışlardır.” diyen Kuni, bu dönemde Rumlardan elinde çok az sayıda motorlu araç ve malzeme kalan Türk polisinin, kendi oluşumunu hızla tamamlayarak, tek çatı altında toplanmayı başardığını ve bugünkü Polis Örgütü’nün temellerinin atıldığını kaydetti.

Kuni, “İşte bu oluşumun tamamlanma günü olarak kabul edilen 30 Haziran 1964, Kıbrıs Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşu olarak kabul görmüş ve bu günün Polis Günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir.” diye konuştu.

Kıbrıs Türk polisinin, milli mücadele yıllarında polislik görevlerinin yanı sıra, Rum saldırılarına karşı mücahitlerle birlikte çarpıştığını kaydeden Kuni, Kıbrıs Türkü’nün var olma mücadelesinde üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirdiğini ve adını tarihe yazdırdığını kaydetti.

- “Bu günün benim için çok ayrı bir önemi var”

“EOKA’nın tedhiş eylemlerine başladığı 1 Nisan 1955’ten, 1974 Barış Harekatı’na kadar, Türk polisi, özgürlük savaşında 48 şehit ve kayıp vermiştir. Bu vesileyle vatanı uğruna canını feda eden kahraman aziz şehitlerimizi rahmetle anmadan geçemeyeceğim.” diyen Kuni, kazalarda sancaktarlara bağlı olarak görevlerini yürüten Kıbrıs Türk polisinin, 1970’te oluşturulan Polis Genel Müdürlüğü makamıyla kurumsallaşma yolunda adım atılarak, merkezden yönetilmeye başlandığını belirtti.

Kuni, sözlerini şöyle sürdürdü:

“1984’te ise KKTC Kurucu Meclisi tarafından çıkarılan ‘Polis Örgütü Kuruluş, Görev ve Yetkileri Yasası’ ile günün koşullarına göre yeniden organize edilen Polis Genel Müdürlüğü, bu düzenlemeyle yasal statüye kavuşturulmuştur. Polis Örgütü olarak bu günlere gelmemize katkı koyan, mesleki bilgi ve tecrübelerini bizlere aktaran benden önceki yöneticilerim ve meslektaşlarıma teşekkürü borç bilirim.”

Bu günün kendisi için çok ayrı bir önemi olduğunu, 1986’da polis memuru olarak katıldığı Polis Örgütü’nden, Polis Genel Müdürü olarak görev yaptıktan sonra yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılacağını ifade eden Kuni, “Böylesi anlamlı bir günde meslek hayatıma veda etmek, benim için ayrı bir önem arz ediyor.” diye konuştu.

Görev aldığı bütün kademelerde, her zaman Polis Teşkilatı’na, halka ve devlete hizmet için çalıştığını kaydeden Kuni, devlet büyüklerinin takdiriyle bu mesleğin en üst derecesine kadar yükseldiğini ve bu makamdan emekliye ayrılmanın onurunu yaşadığını dile getirdi.

Kuni, genel müdürlüğü süresince, özellikle halkla bütünleşme ve polis-halk dayanışmasını en üst düzeye çıkarmak için büyük gayret harcadığını ifade etti.

- “Başarı hepimizin başarısıdır”

Kurumu, çağdaş polis örgütleri seviyesine taşımak için her çabayı sarf ettiğini kaydeden Kuni, şöyle devam etti:

“Polis Örgütü olarak iletişimde en son teknolojiye geçilmesi, personel, araç-gereç sayısının artırılması, personelin özlük haklarının iyileştirilmesi, Polis Vakfı’nın kurulması, Polis Örgütü’nün bina yönünden modernize edilmesi sağlandı. Personelin yurt içinde ve yurt dışında eğitimi için kurslar düzenlendi ayrıca devlet kurumları ile öğretim kurumlarına başta trafik, güvenlik, narkotik, muhaceret ve yangın konularında olmak üzere eğitimler verildi. Eğitim ve sağlık kurumları ile örgütümüz arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı. Ülkenin kanayan yarası uyuşturucu ve trafik kazalarıyla mücadelede çalışma arkadaşlarımla yoğun çaba harcadım. Özellikle, polise yetki veren birçok yasa maddelerini güncelleyerek yasallaşması için ilgili mercilere sunduk. Görevim süresince Polis Emeklileri Derneği ile geçmişte de var olan işbirliğimizin devamı için özen gösterdim ve ilişkilerimizin daha da gelişmesine katkı koydum.”

“Başarı hepimizin başarısıdır. Başarı varsa, hiç şüphesiz ki en tepeden en alta kadar görev yapan tüm meslektaşlarımın katkısı büyük olmuştur.” diyen Kuni, onurlu ve sorumluluğu büyük olan bu makamı devralacak olan meslektaşının, Polis Örgütü’nü bıraktığı yerden çok daha ileriye taşıyacağına şüphesi olmadığını belirtti.

Tüm meslektaşlarına başarılar dileyen Kuni, Polis Genel Müdürlüğü süresince şahsına ve Polis Örgütü’ne başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere destek verenlere teşekkürlerini sundu.