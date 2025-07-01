30.06.2025 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir restoranın giriş kısmındaki duvar üzerinde, Cemalettin UZUN (E-56) reklam tabelasının monte edilmesi için yardım etmek maksadıyla merdivene çıktığı sırada, başının dönerek yaklaşık 3,68 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralanmıştır.

Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanltoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.