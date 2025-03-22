Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen Kıskaç operasyonu neticesinde satışa hazır paketler halinde hintkeneviri ve kokain ele geçirildi. Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 12.00 sıralarında yapılan operasyonda, O.Y.E.(E-20) ve K.B.İ.(E-20)’nin kalmakta oldukları ikametgahlarındaki aramada satışa hazır paketler halinde toplam 300 gram ağırlığında Hinteneviri (Skunk) ile 2 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

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