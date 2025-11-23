Kuzey sahil yolunda meydana gelen ölümlü trafik kazasının ayrıntıları açıklandı.

Polisin açıklaması şôyle:

"Balalan- Yedikonuk arası 5-6 km.'leri arasında Yudi Bolgesinde Alpaslan Tok (E-41), yonetimindeki ZN 453 plakalı motosiklet ile batı istikametinden doğu istikametine seyrettigi esnada dikkatsizligi sonucu gidişine göre sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Andreas Voskou (E-63) yönetimindeki KJE 464 plakalı jeep aracın sağ ön kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Alpaslan Yok olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Kazada yaralanan KJE 464 araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Maria Voskou (K- 58) ve Panayodis Voskou (E- 26) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir."