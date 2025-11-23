Kuzey Sahil Yolunda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araç ile motosikletin çarpıştığı kazada, araçtaki 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, saat 14.50'te Kuzey Sahil Yolunun Ziyamet - Balalan çemberleri arası Yudi Dağı mevkiinde, bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan iki yolcunun tedavileri kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde sürüyor. Soruşturma devam ediyor.