Polisin trafik denetimlerinde yeni dönem başladı. Trafikte şüpheli görülen sürücülere dün akşamdan itibaren sadece alkol değil, uyuşturucu testi de yapılabilecek.

Önce alkol testi, gerekli görülmesi halinde de uyuşturucu testi yapılacak denetimlerde, 10 dakikada sonuç verecek tükürük örneği alınarak yapılacak testin pozitif çıkması halinde sürücü biyolojik örnek alınmak üzere hastaneye gönderilecek.

BRT’nin haberine göre, polis artık trafik kontrollerinde alkol testi yanında uyuşturucu testi de uygulayacak. Polis Genel Müdürlüğü, trafikte uyuşturucu etkisi altında araç kullanımını önlemek amacıyla hazırladığı yeni denetim sistemini dün akşam hayata geçirerek, trafikte uyuşturucu testi uygulaması başlattı.

-“Önce alkol, gerekli görülmesi halinde uyuşturucu testi yapılacak”

Ada genelinde gerçekleştirilecek trafikte uyuşturucu testi uygulamasıyla trafikte uyuşturucu etkisi altında araç kullanımını önlemek amaçlanıyor. Yeni denetim sistemi kapsamında, trafik ekipleri, şüpheli görülen sürücülere önce alkol testi, gerekli görülmesi hâlinde uyuşturucu testi de yapacak.

Polis Basın Subayı Yılmaz Hacıoğulları, konuya ilişkin açıklamasında, Polis Genel Müdürlüğü’nün ülke genelinde yaptığı denetimlerin, suçun işlenmeden önce önlenmesi konusunda önemli bir etkiye sahip olduğunu vurguladı.

Hacıoğulları, alkol ve uyuşturucu kullanımın, sürüş güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını belirterek, trafikte uyuşturucu testi uygulamasının, kazaların azaltılması ve trafik güvenliğinin arttırılmasına önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Polis Genel Müdürlüğü’nün ada genelinde başlattığını uyuşturucu testi uygulamasını, trafikte uyuşturucu etkisi altında araç kullanımını önlemek amacıyla hazırladığına işaret eden Hacıoğulları, bu uygulamanın, kazaların önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı yapacağını kaydetti.

-“10 dakikada sonuç veriyor”

Yılmaz Hacıoğulları, Uyuşturucu Tespit Kiti’nin nasıl kullanılacağı konusunda da bilgi vererek, testin yaklaşık 10 dakikada sonuç verdiğini belirtti.

Yılmaz Hacıoğuları, yeni uygulamayla, şüphe üzerine durdurulan sürücülere önce alkol testi; gerek duyulması halinde uyuşturucu testi yapılacağını kaydetti.

Hacıoğulları,tükürük örneği alınarak yapılacak testin pozitif çıkması halinde sürücünün , biyolojik örnek alınmak üzere hastaneye gönderileceğini dile getirdi. Hacıoğulları, laboratuvarda yapılan testle sonuçların doğrulanması halinde , sürücü hakkında dosya hazırlanarak , konunun mahkemeye sevk edileceğini kaydetti.

-“Cezalar ağırlaştırıldı”

Yeni düzenlemeyle birlikte uyuşturucu etkisi altında araç kullanma cezasının ağırlaştırıldığını dile getiren Hacıoğulları, buna göre sürücülerin asgari ücretin 15 katına kadar para cezası, üç yıla kadar hapis veya hem para, hem hapis cezası alabileceğini belirtti.

Hacıoğulları, mahkemenin, sürücünün ehliyetini 12 aya kadar alma ve trafikten men etme yetkisine de sahip olduğunu anımsattı.

Trafik denetimlerinde yapılan uyuşturucu testi sonuçlarının, bundan sonra raporlarda yer alacağını kaydeden Hacıoğulları, bu denetim sonuçlarının kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılacağını söyledi.