Cumhurbaşkanı Erhürman, toplumun yaşanan problemler karşısında konuşması gerektiğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı olarak 5 yıl boyunca bunun için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Erhürman, bunu engelleyen her şeyle mücadele etmeye hazır olduğunu ifade ederek toplum olarak tekrar canlanmaya ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 62. Genel kurulunda yaptığı konuşmada, KKTC’de önemli işler yapılabileceğini dile getirerek, bu kapsamda yeterli insan kaynağı olduğunun da altını çizdi.

Erhürman, bugünün hep birlikte bu alanın önünü açtıkları gün olmasını diledi.

Konuşmanın tek başına yeterli olmadığını, konuşulanların icraata da dökülmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, Ticaret Odası gibi tüm meslek kuruluşlarla iş birliği içerisinde, kararlılıkla bu yolda ilerlemek gerektiğini belirtti ve halkın bu dinamizme ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Olayların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği üzerinde duran Cumhurbaşkanı Erhürman, kamusal görevde ülkede yaygın bir mutsuzluk, huzursuzluk ve umutsuzluk olduğunun altını çizdi.

Mutsuzluk ve umutsuzluğa teslim olunmaması gerektiğini belirten Erhürman, kararlılık ve iş birliği içerisinde yola devam edilmesi gerektiğini belirterek, “İnsanları umutsuzluğa teslim etmemeliyiz” dedi.

-"Görüşme masasının, müzakere masasına dönmesi için çabalayacağız"

Erhürman ayrıca şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı olarak göreve başladığım andan itibaren üç ana konuda hızla harekete geçtik. Öncelikli olarak masadayız ve orada olacağız. Görüşme masasının, müzakere masasına dönmesi için çabalayacağız ve o masadan kalkmayacağız. Bunun yanı sıra, diğer sorumluluklarımızı da devam ettireceğiz. Masanın dışında başka bir dünya da vardır ve halkımı bunun dışında tutmamak adına mücadeleme devam edeceğim."

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na çalışmalarından, birikiminden ve tecrübelerinden dolayı teşekkür eden Erhürman,

"Avrupa Birliği ile kuracağımız temaslarla, gerekli konularda girişimler yapmaya devam edeceğiz. Sadece Avrupa Birliği ile değil, Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İş birliği Teşkilatı konusunda da girişimlerimiz devam edecektir ve gözlemci üye statüsü ile daha aktif şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Amaçlarının diyalog ve iş birliği içerisinde haklarını en iyi seviyeye taşımak olduğunu dile getiren Erhürman, "Bu konuda halkıma duyduğum güvenden kaynaklanan özgüvenim tamdır. Bu nedenle bu yolda mücadeleye devam edeceğim.

İki konunun yanı sıra, üçüncü olarak ise; içeride yapılması gereken önemli işler konusunda çalışmalarımızı devam ettireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erhrman, "Dijitalleşme, veri ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Veri olmadıkça iş yapmak zorlaşmaktadır. Bu nedenle, bu alanda atılan her adımda her türlü desteğe hazırım ve bu konunun takipçisi olacağım çünkü bunlar bizlerin yaşamsal ihtiyacıdır." dedi.

Kamu yönetiminde bahsettiğ dinamizmin dijitalleşmede de yaşatmaları gerektiğini vurgulayan Erhürman sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Kamu yönetimindeki var olan sorunları aşmalı ve orayı canlandırmalıyız. Gereken düzenlemeyi yaparak çözüm üretmeliyiz. Bu konulardaki tüm aksaklıkları gidererek toplum olarak bunu başaracağız. Halkımızı, özellikle çocuklarımızı, mutsuzluğun ve umutsuzluğun esiri olarak bırakmamalıyız. Bu mutsuzlukla kavga edip onu yok etmek sorumluluklarımız arasındadır. Bu konuda da herkese iş düşmektedir…”