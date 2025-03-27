Thalassemia hasatalarının artan kan ihtiyacına katkıda bulunmak amacıyla Polis Okulu Müdürlüğü’nde, görevli personel ile okulda temel eğitim gören polis adaylarının katıldığı kan bağışı düzenlendi.

Polis açıklamasında, “Kan ver, Hayat ver” sloganıyla düzenlenen kan bağışıyla insan hayatının korunması için gerekli kanın teminine katkı koymak ve polis mensuplarının asli görevlerinin yanı sıra kan bağışı yaparak sosyal sorumluklarını yerine getirmesi amaçlandığı belirtildi

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası Sorumlusu Funda Elagöz, kan verme işlemi öncesinde yaptığı açıklamada, kan vermenin önemini anlatıp, düzenli kan bağışçısı olabilmeleri adına kan verme konusunda bilgi verdi. gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Thalassemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli de etkinlikte yaptığı konuşmada, Polis Genel Müdürlüğü'nün her zaman olduğu gibi özellikle Ramazan ayında artan kan ihtiyacına duyarlılık gösterip, kan bağışında bulundukları için teşekkür etti. Beşevlerli, Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir Çete'ye plaket takdim etti.