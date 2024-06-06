Gümrüksüz Mal Tasarrufu

05.06.2024 tarihinde saat 17:30 sıralarında, Haspolat’ta Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından Niyazi Çelebi (E-40) yönetimindeki araç arkasındaki troyler içerisinde tespit edilen at ile ilgili olarak yapılan soruşturmada, söz konusu atın KKTC’de herhangi bir kaydının olmadığı tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında Niyazi Çelebi ve olayla bağlantısı olduğuna inanılan Salih Veli (E-23) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.