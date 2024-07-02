Gazimağusa’da geçen pazar günü kaldığı ikametgahta yaşamını yitiren 65 yaşındaki Mümin Güler’in ölüm sebebinin, “kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

-Mağazadan cep telefonu çalan kişi tutuklandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir mağazaya geçen cumartesi günü saat 15.30'da müşteri olarak giden G.G.’nin (E-65), işyeri içerisinde satışa sunulan bir adet cep telefonunu çaldığı tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, G.G., tutuklandı.

-Marketten ürün çalan iki kişi tutuklandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir süpermarkete geçen cumartesi günü saat 21.30'da müşteri olarak giden A.O.(E-34) ve F.G.’nin (E-27), market içerisinde satışa sunulan toplam 3 bin 654,41 TL değerindeki muhtelif ürünleri çaldıkları tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tutuklandı.

-İkamet izinsiz 6 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda ikamet izinsiz toplam 6 kişi tespit edilerek, tutuklandı ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Mutluyaka-Mormenekşe köyleri arasındaki yangın zarara neden oldu

Mutluyaka-Mormenekşe köyleri arasında anayolun güney kenarında dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın sonucu toplam yarım dönüm biçilmemiş buğday, 22 dönüm anız, 5 dönüm kurumuş enginar sapı, 16 adet rulo balya, 120 adet kavak, 10 adet zeytin ve 20 adet selvi ağaçları ile muhtelif ölçülerde damlama lastikleri, su boruları ve sulama hortumları zarar gördü.

İtfaiye ekipleri ve bölge halkı tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.