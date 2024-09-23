Lefkoşa’da dün Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, aralarında dana eti ve balık da bulunan çeşitli gümrüksüz ve ithali yasaklanmış mal ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 10.30 sıralarında Güney Kıbrıs'tan KKTC’ye geçiş yapan S.M.K.’nin (E-43) kullanımındaki araçta, gümrük ve polis memurları tarafından kontrol yapıldı.

Kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş ve ülkeye ithali yasak toplam 20 kg dana eti, 20 kg balık, 24 paket hardal yağı, 24 paket kahvaltılık gevrek, 48 paket zerdeçal tozu ve 24 chili biber tespit edilerek, emare olarak alındı. S.M.K. tutuklandı.

-Kazaya sebep olan alkollü sürücünün gerçek kimliği farklı çıktı

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda dün saat 04.00 sıralarında Waseem Abbas Shah (E-36), 118 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JR 325 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Dörtyol kavşağı yakınlarına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağından çıkmış ve orta refüjün bordür taşları ile refüj içerisinde bulunan trafik levhasına çarptıktan sonra takla atmıştı.

Kazada sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü Waseem Abbas Shah tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, kazaya methaldar araç sürücüsünün gerçek isminin A.H.(E-26) olduğu, bahse konu şahsın 11 Eylül 2022 tarihinde tasarrufunda bulundurduğu, daha önceden Waseem Abbas Shah (E-36) adına sahte olarak düzenlenen pasaportu ibraz edip, Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı tespit edildi.

A.H.’nin polisteki tutukluluğu sürüyor.

-Ötüken’de sahtekarlıkla para temininden iki tutuklu

Ötüken’de, H.M.’nin (K-68), 1 Ocak 2010'da, gerçekte oğlunun kirasında olan bir ikametgahı, dolandırmak kastıyla kendi malı olduğu ve bir şahsa kiraladığı yönünde köy muhtarına sahte beyanda bulunduğu belirlendi.

Söz konusu kişinin, muhtardan aldığı yazıyı İskele Vergi Dairesi’nde mühürleterek, sahte evrağı tedavüle sürdüğü ve konu şahıstan bir yıllık kira ücreti olarak sahtekarlıkla 2 bin 400 TL para temin ettiği tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, H.M. ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen E.M.O.(K-36) tutuklandı.

-Alsancak’ta hırsızlık… 1 tutuklu

Alsancak’ta Zakkumlu Sokak’ta, 8-11 Eylül tarihleri arasında, bir şahsa ait ambarda muhafaza edilen yaklaşık 40 metre uzunluğundaki elektrik kablosu, araç aküsü, lavabo çeşmesi, elektrik dengeleyici adaptör ve elektrikli süpürge çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.T.(E-47) tutuklandı.

-İskele’de bir kişi kasti hasardan tutuklandı

İskele’de, Güven Sokak’ta, dün saat 06.00 sıralarında, kaldığı ikametgahın garaj girişini aracı ile kapattığı gerekçesiyle A.O.(E-62), A.T.’nin (E-37) kullanımındaki aracın arka cam sileceğini kasten kopartıp, ön kapılarına tekme atarak, hasara uğrattı. A.O. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Kanunsuz avlanmaktan iki kişi aleyhinde yasal işlem

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan avcı kontrollerinde, Boğaztepe-Yarköy arasında bir şahsın, koruma altında olan arı kuşunu, Kalecik’te başka bir şahsın ise file ağ kullanarak, koruma altındaki pulya kuşlarını kanunsuz avladığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.