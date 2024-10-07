Lefkoşa’da bir şahıs sahtekarlıkla 20 bin TL temin etti.

Polis Basın Bülteni'ne göre, 2 Ekim tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “Sahte Para (ABD Doları) Tasarrufu ve Tedavüle Sürme” suçlarından poliste tutuklu bulunan N.M.’nin (E-40) yapılan ileri sorgulamasında, önceden veznedar olarak çalıştığı Hamitköy’de faaliyet gösteren döviz bürosuna 1 Ekim tarihinde döviz almak için gelen bir şahıstan 20 bin 220 TL alıp, karşılığı olan 600 ABD Dolarını vermeyip, “iş yerinde ABD Doları cinsi para olmadığı ve parayı almaya daha sonra gelmesini” söyleyip, sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

-İskele’de ciddi darp

İskele’de dün çalıştığı işyerinde “kendisine küfürlü konuştuğu” gerekçesiyle M.K. (E-46), iş arkadaşı M.T.A.’nın (E-22) yüzüne yumruk vurdu. M.T.A., gözündeki gözlüğün kırılması ve kırılan gözlük camının da sol gözünün alt kısmını kesmesinden dolayı yaralandı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Çevreye rahatsızlık verdi

Girne’de dün akşam Mete Adanır Caddesi üzerinde, R.G. (E-38) 313 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdiği esnada suçüstü tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet etmek

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün yapılan denetim ve kontroller sonucunda, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.