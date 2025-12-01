Polis, Lefkoşa Ortaköy’de yaptığı denetimler sırasında 3 gram hintkeneviri buldu, 2 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Bültenine göre, Ortaköy’de, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından asayiş ve trafik denetimleri kapsamında yapılan devriyede park halindeki araçta şüpheli görülen W.S.W.A.S.’nin (E-21) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.A.K.F. de (E-24) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Ercan’da uyuşturucu bulundu

Ercan Havalimanı’nda, dün yurt dışına çıkış yapacak olan M.Ş. (E-31), x-ray cihazından geçtiği sırada polis tarafından çantasında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 0.50 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

-Gemikonağı’nda hırsızlık

Gemikonağı’nda, Y.G.’nin (E-50), ev sahibine teslim edilmek üzere kiracı üç ayrı şahıs tarafından kendisine verilen bir yıllık kira bedeli olan toplam 6 bin ABD dolarını, ev sahibine vermeyip tasarrufuna geçirerek çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, Y.G. tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da araç 2 yayaya çarptı

Lefkoşa’da dün Özker Özgür Caddesi üzerinde, bir araç park yerinde, Vesim Yıldız (E-25) yönetimindeki RL 100 plakalı panel van araç ile gerisini kontrol etmeden dikkatsiz şekilde geri geri seyrettiği sırada, yaya Sevim Gencer (K-38) ile Murat Gencer’e (E-46) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yayalar, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Sevim Gencer sağ ayağında kırık teşhisi ile ortopedi servisinde, Murat Gencer ise acil serviste müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Öte yandan Girne’de de dün Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, Mohammad Shorıful Islam Shohel (E-36) kullanımındaki bisiklet ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, dengesini kaybederek yol içerisine düştü. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde nöroşirurji servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.