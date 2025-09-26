(Kamalı Haber)- KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Emmanuel Boluwajı ile Daniel Toluwasale Oyewale mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Mehmet Portakal mahkemede olguları aktardı.

Polis, 23 Eylül 2025 tarihinde saat 14.23'de Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi'ne gelen Mohammed Mawia Sultan Mohammed’in yapılan muhaceret kontrolünde 16.04.2023 tarihinden itibaren toplam 891 gün,Omer Mysra Omar Abdalla’nın ise 29.11.2024 tarihinden itibaren toplam 298 gündür KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlıların 24 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis, Emmanuel Boluwajı ile Daniel Toluwasale Oyewale’nin ise 24 Eylül 2025 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube ekiplerinin devriyede olduğu bir esnada Surlariçi Tanzimat Sokak üzerinde tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Emmanuel Boluwajı’nın 29.11.2021 tarihinden itibaren toplam 1395 gün ve Daniel Toluwasale Oyewale’nın ise 29.11.2019 tarihinden itibaren toplam 2126 gün KKTC'de ikamet izinsiz bulunduklarının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlıların ihraç edilebilmesi için gerekli yazıların yazıldığını ancak işlemlerin henüz tamamlanmadığını belirtti.

Polis, zanlıların ülkede kaçak yaşam sürdükleri süre zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının araştırılacağını da ifade ederek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların7 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.