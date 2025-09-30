Girne Turizm Limanı’ndaki insan kaçakçılığı ile ilgili soruşturmada bir kişi daha tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, 23 Eylül tarihinde meydana gelen insan kaçakçılığı soruşturması kapsamında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.C.S.(E-44) de tutuklandı.

F.E. (E-48) kullanımındaki tırda sakladığı A.E.M. (E-17) ile H.A.’yı (E-23) Girne Limanı'ndan ülkeye kanunsuz ve muhaceret işlemi yaptırmadan sokmuş, bahse konu şahıslar tutuklanmıştı.

-İkamet izinsiz üç kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz üç kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-18 yaşından küçüklere sigara ve tütün ürünü satan bir kişiye yasal işlem

Girne’de, “Güvenli Okul Projesi” kapsamında Polis ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimler sonucu, alkollü içki satışı yapan bir işyerinde 18 yaşından küçük bir şahsa elektronik sigara tütünü satıldığı tespit edildi. Bahse konu işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

-Yangınlar

Girne’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde, Fatih Taçar’ın kullanımındaki GA 014 plakalı salon araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın iç kısmında bulunan elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, aracın iç kısmı tamamen yandı. Oluşan ısıdan dolayı aracın tüm camları patladı. Soruşturma devam ediyor.

Yılmazköy’de bugün 20 Temmuz Sokak’ta, park halinde bulunan Ömer Gezginciye ait karavan araçta, muhtemelen güneş paneli akülerinin kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, söz konusu karavanda bulunan muhtelif beyaz eşyalar, kıyafetler, mutfak eşyaları, altı sandalye ve masası yanarak zarar görürken, yangının sirayeti sonucu ise LP 337 plakalı çift kabin aracın arka lambaları ile bagaj kapağı ve toplam sekiz arı kovanı da yandı. Soruşturma devam ediyor.

Yenierenköy’de Sağlık Ocağı’nın Güneydoğu kısmında yer alan bir arazi içerisinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı, Orman Dairesi ekipleri ile bölge halkı tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Yangına, toplam 7 itfaiye, 2 yangın müdahale aracı, 6 genel maksat aracı, 1 komuta kontrol aracı, 1 dozer ile 5 su tankeri olmak üzere toplam 22 muhtelif cinste araç ve 52 personelle müdahale edildi. Yangının çevre emniyeti alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

-Gönyeli ve Tatlısu-Geçitkale yolunda trafik kazası

Gönyeli’ de dün Kemal Şemiler Caddesi üzerinde, İlker İbiş (E-36) yönetimindeki KF 369 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde aynı istikamette seyreden ve yol kasisi üzerinden geçmek için yavaşlamak zorunda kalan Efsane Nusret (K-52) yönetimindeki VV 772 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

KF 369 plakalı araç sürücüsü İlker İbiş, alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddettiğinden tutuklandı.

-Tatlısu-Geçitkale ana yolunda kaza...Araç tamamen yandı

Tatlısu-Geçitkale ana yolu üzerinde de, bu sabah Tunahan Açıl (E-28) yönetimindeki VR 687 plakalı araç ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada virajlar mevkiine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıktı ve su kanalı içerisinde sağ yan kısmı üzerine devrilip durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Çarpmadan sonra alevlenen VR 687 plakalı araçta yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, bahse konu araç tamamen yandı. Soruşturma devam ediyor.