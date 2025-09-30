Dışişleri Bakanlığı, KKTC Ankara Büyükelçiliği’nin duvarına asıldığı iddia edilen pankarta ilişkin haberlerin tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün çeşitli sosyal medya platformlarına yansıyan bazı iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından kamuoyunu aydınlatma lüzumu görülmüştür. Bu bağlamda, KKTC Ankara Büyükelçiliğimizin duvarına asıldığı iddia edilen pankarta ilişkin haberler tamamen asılsız olup, ne Ankara Büyükelçiliğimizde ne de Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim Başkonsolosluklarımızda bu tür bir olay yaşanmamıştır.”