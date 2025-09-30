Polis, Gazimağusa ve Dikmen’de meydana gelen iki ayrı olayda yasaklı eşya tasarrufu ve hırsızlık suçlarından iki kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 19.00 sıralarında Gazimağusa’da A.K.’nin (E-20), ithali yasak 24 elektronik nargileyi kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edildi. A.K.'yi tutuklayan polis ürünlere emare olarak el koydu.

Dikmen’de ise aynı gün temizlik yaptığı evde dolapta muhafaza edilen 400 TL’yi çaldığı belirlenen A.Y. (K-48) tutuklandı.



Her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor.