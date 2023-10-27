Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda herhangi bir yasal statüsü olmayan ve ikamet izinsiz 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, söz iki kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Polise yalan beyanda bulunan ve ikamet izinsiz olduğu tespit edilen kişi tutuklandı

Yeşilyurt’ta 20 Ekim’de saat 21.00 sıralarında, Ecevit Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada kazaya methaldar JV 041 plakalı araçta yolcu olarak bulunan E.K.’nin (E-52) olayla ilgili yalan beyanda bulunduğu tespit edildi.

E.K’.’nin, JV 041 plakalı araç sürücüsünün gerçekte H.T.(E-30) olduğunu bildiği halde, polise yalan beyanda bulunarak, konu aracı kullanan şahsın M.K.(E-47) olduğu yönünde polise ifade verdiği belirlendi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, yapılan muhaceret kayıtlarında E.K.’nin (E-52) ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı ve ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilerek, tutuklandı.

-Seyir halindeki araçta yangın

Gönyeli’de dün saat 22.00 sıralarında Kasırga Sokak'ta, Princess Osayekemwen Osahon’a ait HL 171 plakalı araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen motorundaki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, söz konusu aracın motor kısmındaki elektrik ile plastik aksamları ve üst kapağı yanarak, zarar gördü.