Merkezi Cezaevi’ndeki bir tutukluyu ziyarete uyuşturucu ile giden şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 13.30 sıralarında, Minareliköy’deki, Merkezi Cezaevi’nde, hükümlü tutuklu olarak bulunan A.S.A.’yı ziyarete giden E.A.’nın (E-48) tasarrufunda, içerisinde yaklaşık 500 miligram ağırlığında tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Mutluyaka’da aranan şahıs tutuklandı, üzerinden uyuşturucu çıktı

Mutluyaka’da da, bu sabah, daha önceden işlediği “Şiddet Kullanma Tehdidi, Koruma Emrine Riayetsizlik ve Darp” suçlarından dolayı aranan B.E.Ş.’nin (E-33) polis tarafından tespit edilerek, tutuklanması sonrası üzerinde ve kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında uyuşturucu madde ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet cam pipo ve kağıt peçete bulundu.

Malzemeler emare olarak alınırken, soruşturma devam ediyor.

- Sarhoşluk ve çevreye rahatsızlıktan 3 kişi tutuklandı

Gazimağusa ve Alsancak’ta sarhoş olup çevreye rahatsızlık veren 3 kişi tutuklandı.

Kamuya açık yerlerde, dün ve bugün, Gazimağusa’da A.Ö. (E-55), Alsancak’ta ise A.Z. (E-35) ve E.G. (E-33), alkollü içki tesiri altında yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

A.Ö.’nün nefes örneği vermeyi reddettiği, A.Z.’nin 136 miligram, E.G.’nin ise 169 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi. Söz konusu kişiler suçüstü tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

- Seyir halindeki araçta yangın çıktı

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda seyir halindeki araçta yangın çıktı. Dün saat 16.30 sıralarında Hamitköy çemberi mevkisinde seyir halinde bulunan SA 818 plakalı araçta çıkan yangın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın motor bölümü ile ön farları zarar gördü. Soruşturma sürüyor.