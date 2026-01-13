Alsancak’ta, 36 yaşındaki Malık Saeed Ahmed (E-36) kaldırımda yürüdüğü sırada aniden rahatsızlandı ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis basın bültenine göre, bugün sabah saat 08.00 sıralarında, Alsancak’ta sakin Malık Saeed Ahmed, kaldırımda yürüdüğü sırada aniden rahatsızlanması üzerine, ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Ahmed'in ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek. Soruşturma devam ediyor.

-Çayırova-Bafra ana yolunda araç yandı

Çayırova-Bafra ana yolunda, dün, Serkan Bostancıoğlu’nun kullanımındaki SS 663 plakalı salon araçta, seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, aracın motor bölümü ve iç kısmı yandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

Öte yandan Gazimağusa’da dün gece Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada yaya ağır yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Aydın Topak (E-43) yönetimindeki JD 251 plakalı çift kabin araçla dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun sağından soluna doğru geçmeye çalışan yaya Aziz Bakıcı’ya (E-22) çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Aziz Bakıcı, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Araç sürücüsü Aydın Topak tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.