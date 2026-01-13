Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, geçici memurların iş güvence sorununu çözmeyi hedefleyen “Güvence Yasası”nın yarın Cumhuriyet Meclisi'nin ilgili komitesinde görüşüleceğini belirtti.

Atan, yazılı açıklamasında, sendika olarak toplantıda hazır bulunacaklarını ve çalışanların hakkı olan bu yasanın takipçisi olacaklarını kaydetti.

Uzun süredir bu yasanın hayata geçmesi için mücadele ettiklerini belirten Atan, yasanın mağduriyeti bitireceğini savundu, sürecin en başından beri yanlarında olup yasa çalışmalarına katkı sağlayan Milletvekili Hasan Küçük’e ve komite üyelerine teşekkür etti.