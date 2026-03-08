Alsancak ve İskele’de dün iki kişi aniden rahatsızlanarak, hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelin atölye kısmında bulunan Ertan Uzunca (E-62), dün saat 11.45 sıralarında, aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

İskele’de sakin Ercan Özaşar (E-54) da dün saat 21.30 sıralarında, ikametgahının yatak odasında aniden rahatsızlanarak, hayatını kaybetti.

Uzunca ve Özaşar’ın ölüm sebepleri yapılacak otopsilerinin ardından belli olacak.

-Gazimağusa’da uyuşturucu madde tasarrufundan 2 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde dün saat 21.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, H.S.(E-23) ve T.E.K.’in (K-14), tasarruflarında yaklaşık 17 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ve bir adet öğütücü bulunup, emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-İskele’de uyuşturucu madde tasarrufundan 2 kişi tutuklandı

İskele-Karpaz Anayolu üzerinde dün saat 23.00 sıralarında, İskele Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan S.D.’nin (E-22) kullanımında ve M.Ç.’nin (E-23) yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunup, emare olarak alındı. S.D. ve M.Ç. tutuklandı.

-Zümrütköy’de ev yangını

Zümrütköy’de dün saat 12.15 sıralarında, Papatya Sokak üzerinde bulunan bir şahsa ait ikametgahın mutfak odası içerisinde, aspiratör motorunun aşırı ısınması sonucu yangın çıktı.

Aspiratör, gaz ocağı ve mutfak dolaplarının zarar gördüğü yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.