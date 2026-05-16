“Söz Gençte” etkinliği, Gazimağusa’da gerçekleştirildi.

Sekiz Gençlik, Tematik Gençlik ve Öğrenci Sivil Toplum Örgütü ile Gazimağusa Gençlik Meclisi’nin ortaklaşa düzenlediği etkinlik, “Gençlerin Öncelikleri” temasıyla yapıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Çifte Mazgallar’da yer alan etkinlik, “Serbest Kürsü” formatında interaktif şekilde düzenlendi. Programda 15 genç, 3’er dakikalık konuşma yaptı.

Etkinliğe; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhat Akpınar, Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri Resmiye Eroğlu Canaltay ve Hasan Taçoy, CTP milletvekilleri Erkut Şahali, Ürün Solyalı, Fikri Toros, Şifa Çolakoğlu, Armağan Candan ve Fide Kürşat, bağımsız milletvekilleri Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler, TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, belediye başkanları, parti temsilcileri, siyasiler, gençler ve aileleri katıldı.

-Öztürkler

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler konuşmasında, gençlerin sürelerini aşmadan konuşmalarını tamamladıklarını belirterek, “Ben bunu Meclis’te şimdiye kadar başaramadım ama siz başardınız. Herkes sürelerine tamamen uymuş. Gerçekten sevgili gençler, sizleri tebrik ederim. Demek ki ne varsa gençlerde var” dedi.

Öztürkler, yasama, yürütme ve yargının birbirinden bağımsız olmasının ülkenin en önemli mirası olduğunu vurgulayarak, bu özelliğin korunması gerektiğini söyledi. Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının çalışkan, dürüst, özverili ve her şeyi hak eden bir halk olduğunu ifade etti.

Gençlerin “Söz sizde” diyerek aslında milletvekillerine ders verdiklerini belirten Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri ve çalışanlarını da etkinliğe getirdiğini, onların da gençlerin haklı olduğunu kabul ettiğini aktardı.

Gençlerin konularının Meclis’e yeterince taşınmadığını ve bu konudan ders çıkarılması gerektiğini de dile getiren Öztürkler, Meclis’te gençlere daha fazla yer verilmesi ve düşüncelerinin dinlenmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasını süresini aşmadan tamamlamak istediğini belirten Öztürkler, “Hepinize teşekkür ederim. Bizi bir araya getirdiniz. Parti başkanlarımız, milletvekillerimiz, meclis başkan yardımcımız buradaydı. Gerçekten tüm siyasi partiler buradaydı. Demek ki herkes gençleri iyi biliyor. Ama gençler bize bugün diyor ki: ‘Bizi dinlemeyin, sorunlarımızı çözün.’ İnşallah sorunlarınızı çözeriz” ifadelerini kullandı.